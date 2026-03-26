Pura Luhur Uluwatu в Bali
Храм расположенный на краю 90-метровой скалы над Индийским океаном на юго-западной оконечности полуострова Букит. Основан в X веке святым Нирартахой (Данг Хьянг Нирартой) для защиты острова от морских духов и демонов, храм посвящён богу Рудре (форме Шивы) и включает святилища Брахмы, Вишну и Рату Багус Джуриты.
Pecatu, South Kuta, Badung, Bali, Indonesia
Понедельник 07:00 - 19:00
Вторник 07:00 - 19:00
Среда 07:00 - 19:00
Четверг 07:00 - 19:00
Пятница 07:00 - 19:00
Суббота 07:00 - 19:00
Воскресенье 07:00 - 19:00