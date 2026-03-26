Bali Botanical Garden в Bali
Крупнейший ботанический сад Индонезии площадью 157 га в прохладных горах Бедугул на высоте 1300 м над уровнем моря. Это идеальное место для пеших прогулок среди тропических растений, орхидей, кактусов и бамбуковых рощ с видами на озеро Братан.
Jl. Kebun Raya, Candikuning, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali 82191
Понедельник 08:00 - 16:00
Вторник 08:00 - 16:00
Среда 08:00 - 16:00
Четверг 08:00 - 16:00
Пятница 08:00 - 16:00
Суббота 08:00 - 17:00
Воскресенье 08:00 - 17:00