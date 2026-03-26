Gembleng Waterfall в Bali
Скрытая жемчужина восточного Бали с многоуровневыми каскадами и знаменитым естественным инфинити-бассейном на вершине, откуда открываются виды на джунгли и долину Сидемен. Он расположен в деревне Три Эка Буана, в 1,5 часах езды от Убуда или 15–30 минутах от курортов Сидемена.
Unnamed Road, Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali 80864
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 18:00
Вторник07:00 - 18:00
Среда07:00 - 18:00
Четверг07:00 - 18:00
Пятница07:00 - 18:00
Суббота07:00 - 18:00
Воскресенье07:00 - 18:00