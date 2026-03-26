Jatiluwih Rice Terraces в Bali
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в центральных горах Бали, охватывающий более 600 га волнообразных рисовых полей с древней системой субак. Это спокойное место для пеших прогулок и велосипедных туров с видами на гору Батукару, без толп и шума.
Jl. Jatiluwih Kawan, Jatiluwih, Kec. Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali 82152
Понедельник06:00 - 19:00
Вторник06:00 - 19:00
Среда06:00 - 19:00
Четверг06:00 - 19:00
Пятница06:00 - 19:00
Суббота06:00 - 19:00
Воскресенье06:00 - 19:00