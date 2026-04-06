View Rooftop Bangkok в Bangkok

О месте
Стильный средиземноморский руфтоп-ресторан и бар на 9-м этаже Novotel Bangkok Platinum Pratunam с панорамными видами на центр Бангкока. Он идеален для ужина на закате, коктейлей и расслабленного отдыха с живой музыкой в непринужденной, но престижной атмосфере.
Особенности
Терраса
Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Посадочные места
Тихая обстановка
Парковка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
9th Floor, Novotel Bangkok, Platinum Pratunam, 220 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 00:00
Вторник 10:00 - 00:00
Среда 10:00 - 00:00
Четверг 10:00 - 00:00
Пятница 10:00 - 00:00
Суббота 10:00 - 00:00
Воскресенье 10:00 - 00:00