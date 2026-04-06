The Jim Thompson House Museum в Bangkok
Очаровательный тайский дом в центре Бангкока, где жил американский бизнесмен Джим Томпсон, «король тайского шелка». Построенный в 1959 году из разобранных домов Аюттхаи, он хранит коллекцию искусства, антиквариата и шелковых тканей, создавая атмосферу тропического оазиса среди городской суеты.
6 Kasem San 2 Alley, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00