Wat Paknam Phasi Charoen в Bangkok
Величественный королевский буддийский храм в Бангкоке, основанный в 1610 году в период Аюттхая и известный как центр традиции Дхаммакая с гигантским Будда и уникальной ступой. Расположен на берегу каналов, он сочетает древнюю историю с современными архитектурными шедеврами.
300, Ratchamongkhon Prasat Alley, Pak Khlong Phasi Charoen, Phasi Charoen, Bangkok 10160
Понедельник 06:00 - 20:00
Вторник 06:00 - 20:00
Среда 06:00 - 20:00
Четверг 06:00 - 20:00
Пятница 06:00 - 20:00
Суббота 06:00 - 20:00
Воскресенье 06:00 - 20:00