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Opium Barcelona в Барселоне

Opium Barcelona

О месте

Стильный клуб на пляже, сочетающий в себе место для ужина, коктейлей и танцев. Известный своими международными диджеями, Opium предлагает зажигательную атмосферу с видом на Средиземное море.

Особенности

Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Pg. Marítim de la Barceloneta, 34, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
+34655576998

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 05:00
Вторник00:00 - 05:00
Среда00:00 - 05:00
Четверг00:00 - 05:00
Пятница00:00 - 05:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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