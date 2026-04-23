Razzmatazz в Barcelona
О месте
Один из самых больших и знаковых ночных клубов Барселоны, Razzmatazz имеет пять различных залов, каждый из которых предлагает уникальный музыкальный опыт. От инди-рока до техно — это рай для любителей самой разной музыки.
Особенности
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Carrer dels Almogàvers, 122, Sant Martí, 08018 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница00:30 - 05:00
Суббота01:00 - 06:00
Воскресенье01:00 - 06:00