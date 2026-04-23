Otto Zutz в Barcelona
О месте
Культовый ночной клуб, расположенный на трех этажах, каждый со своим стилем музыки. Otto Zutz известен вечерами хип-хопа, R&B и фанка, привлекающими разнообразную и энергичную публику.
Особенности
Живая музыка
DJ сеты
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
Carrer de Lincoln, 15, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг00:00 - 05:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота19:00 - 00:00
Воскресенье00:00 - 06:00