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Ca l'Agut в Барселоне

Ca l'Agut

О месте

Классический ресторан в Готическом квартале, Agut предлагает традиционные каталонские блюда с 1924 года. В меню — сытное тушеное мясо, мясо на гриле и другие комфортные блюда, приготовленные с соблюдением аутентичных рецептов. Кухня: Традиционная каталонская

Особенности

Винная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Carrer d'en Gignàs, 16, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
+34933151709

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник13:00 - 22:00
Среда13:00 - 22:00
Четверг13:00 - 22:00
Пятница13:00 - 22:00
Суббота13:00 - 22:00
Воскресенье13:00 - 16:00
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