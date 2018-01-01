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El Nacional в Барселоне

El Nacional

О месте

Большой и стильный ресторан, расположенный в историческом здании на Пасео-де-Грасиа, предлагает разнообразные блюда испанской и каталонской кухни. Пространство разделено на различные зоны, каждая из которых специализируется на морепродуктах, мясе, тапас и многом другом. Кухня: Испанская

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Веганские блюда
Принимают карты
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Pg. de Gràcia, 24 Bis, Eixample, 08007 Barcelona
+34935185053

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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