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Botafumeiro в Барселоне

Botafumeiro

О месте

Легендарный ресторан морепродуктов в Барселоне, известный своими свежими уловами и традиционными галисийскими рецептами. Элегантный и классический интерьер создает идеальный фон для наслаждения лучшими блюдами из морепродуктов: от осьминога до лобстера. Кухня: Морепродукты

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Можно с животными
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Carrer Gran de Gràcia, 81, Gràcia, 08012 Barcelona
+34932184230

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 01:00
Суббота12:00 - 01:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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