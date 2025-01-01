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Элитные виллы в Барселоне

Роскошь в каждой детали. Предлагаем коллекцию лучших частных вилл для ценителей исключительности.

Что мы предлагаем

Жизнь в элитных виллах Барселоны – это стиль, комфорт и потрясающие виды на Средиземное море. Наши объекты находятся в престижных районах, предлагая простор, приватность и первоклассную инфраструктуру. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных вилл с панорамным видом на Средиземное море.
  • Продажу эксклюзивных резиденций с современным или классическим каталонским стилем.
  • Персональный подбор недвижимости, соответствующий вашим требованиям и стилю жизни.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и премиальный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Pedralbes – элитные виллы в престижном районе рядом с международными школами.
  • Sarrià-Sant Gervasi – роскошные резиденции в уединенных зеленых районах.
  • Sitges – виллы на побережье с панорамными террасами и частными пляжами.
  • Maresme – эксклюзивные загородные дома с виноградниками и спа-зонами.

Дополнительные услуги

Ваше пребывание — наш приоритет. Мы предлагаем максимум возможностей для вашего комфорта.

  • Услуги профессионального повара на каждый день или отдельные мероприятия.
  • Бронирование лучших СПА-комплексов и фитнес-клубов поблизости.
  • Личный гид и составление авторских маршрутов экскурсий.
  • Услуги логистики: аренда бизнес-джетов, вертолётов, яхт и суперкаров.

Почему выбирают нас

Мы знаем, как важно почувствовать себя свободным и расслабленным даже вдали от дома.

  • Предлагаем только те объекты, которые соответствуют уровню five-star проживания.
  • Работаем напрямую с владельцами вилл, что исключает непредвиденные риски и задержки.
  • Адаптируем условия аренды под ваши сроки и планы — от пары дней до месяцев.
  • Предоставляем персонализированные рекомендации по досугу, шопингу и ресторанам.

Услуги для владельцев вилл

Доверьте нам управление вашей элитной недвижимостью, чтобы освободить себя от сложностей её продвижения и обслуживания. Мы обеспечим профессиональный подход и найдем лучших клиентов для вашей виллы.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем:

  • Подготовку и проверка всех необходимых документов.
  • Контроль за безопасностью расчетов и правомерностью сделки.
  • Индивидуальную юридическую поддержку для каждого клиента.
info@versently.com