Аренда роскошных яхт в этом великолепном городе открывает перед вами безграничные возможности для отдыха, развлечений и деловых мероприятий.
Что мы предлагаем
Барселона — это не только архитектурные шедевры Гауди и живописные пляжи, но и идеальное место для незабываемых морских приключений. И мы предоставляем премиальные услуги аренды яхт на любой вкус, чтобы вы могли насладиться этим городом.
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Наши профессиональный экипаж обеспечат вам первоклассное обслуживание и комфорт на борту. Вы сможете расслабиться и насладиться отдыхом, не беспокоясь о деталях.
Дополнительные услуги
Для того чтобы ваш отдых был ещё более ярким и запоминающимся, мы предлагаем широкий спектр услуг:
Маршруты и направления
Вы можете выбрать один из самых популярных маршрутов или создать свой собственный:
Яхты для особых случаев
Мы поможем организовать любое мероприятие на борту роскошной яхты:
Независимо от того, планируете ли вы романтический ужин на закате, шумную вечеринку с друзьями или деловую встречу в эксклюзивной обстановке – мы сделаем всё, чтобы ваш круиз стал идеальным.
Свяжитесь с нами, и мы подберём для вас идеальную яхту