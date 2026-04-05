Reingold Bar в Berlin
Легендарный коктейльный бар Берлина в стиле ар-деко 1920–1930-х годов, атмосферой, напоминающей эпоху Джеймса Бонда. Это культовое место для ценителей классических коктейлей вроде Martini, Cosmopolitan или Tom Collins.
Бронирование столов
Полный бар
Тихая обстановка
Терраса
Принимают карты
Можно с животными
Novalisstraße 11, 10115 Berlin
Вторник 18:00 - 02:00
Среда 18:00 - 02:00
Четверг 18:00 - 02:00
Пятница 18:00 - 03:00
Суббота 18:00 - 03:00
Воскресенье 18:00 - 02:00