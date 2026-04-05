Matrix Club в Berlin

О месте

Популярный мультиформатный клуб, идеален для туристов и молодежи. Большой комплекс с 5–7 танцполами, где каждый вечер звучат чарты, хаус, EDM, хип-хоп и R’n’B.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка

Контакты

Warschauer Pl. 18, 10245 Berlin
+493036507365
www.matrix-berlin.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 06:00
Вторник12:00 - 06:00
Среда12:00 - 06:00
Четверг12:00 - 06:00
Пятница12:00 - 06:00
Суббота12:00 - 06:00
Воскресенье12:00 - 06:00
