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Topography of Terror в Берлине

Topography of Terror

О месте

Мемориальный комплекс и музей в Берлине на месте бывших штаб-квартир нацистских органов репрессий с 1933 по 1945 год. Он посвящен документированию преступлений нацистского режима. Территория сохраняет фрагмент Берлинской стены как символ продолжения насилия после войны.

Особенности

Wi-Fi

Контакты

Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin
+493025450950

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 20:00
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 20:00
Контакты
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