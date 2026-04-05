Charlottenburg Palace в Berlin
Крупнейший барочный дворец Берлина и бывшая летняя резиденция прусских королей из династии Гогенцоллернов. Расположен в одноимённом районе на берегу реки Шпрее, он сочетает роскошную архитектуру, интерьеры и обширный парк.
Парковка
Принимают карты
Spandauer Damm 10-22, 14059 Berlin
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30