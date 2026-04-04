Lorenz Adlon Esszimmer в Berlin

О месте

Элегантный ресторан высокой кухни в историческом отеле Adlon Kempinski прямо у Бранденбургских ворот. Это камерное пространство с небольшим количеством столиков, камином и классическим, немного дворцовым интерьером, из окон которого открывается вид на одну из главных достопримечательностей Берлина.