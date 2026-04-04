Профиль
EN

Sphere Tim Raue в Berlin

Sphere Tim Raue

О месте

Обновлённое вращающееся рестораны на высоте 207 метров в Берлинской телевизионной башне (Fernsehturm), где звёздный шеф Тим Рау представляет берлинскую кухню с современным акцентом.

Особенности

Веганские блюда
Винная карта
Бронирование столов
Wi-Fi
Посадочные места
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Alexanderplatz, Panoramastraße 1A, 10178 Berlin
+4930247575875
www.tv-turm.de

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 23:00
Вторник 09:00 - 23:00
Среда 09:00 - 23:00
Четверг 09:00 - 23:00
Пятница 09:00 - 23:00
Суббота 09:00 - 23:00
Воскресенье 09:00 - 23:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM