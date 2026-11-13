В Бангкоке сформировалась интересная сцена японской высокой кухни: от небольших суши-стоек с омакасе до ресторанов, где готовят сезонное кайсэки. Одни заведения делают акцент на морепродуктах из Японии и традициях Эдомаэ, другие объединяют несколько японских техник в одном дегустационном меню. Лучшие японские рестораны в Бангкоке предлагают разные форматы знакомства с японской гастрономией — от камерных ужинов у стойки до элегантных ресторанов при отелях.

Для деловых путешественников такие места подходят для ужина с партнёрами, а для тех, кто путешествует в одиночку, омакасе становится возможностью понаблюдать за работой шефа и попробовать блюда, которые подаются одно за другим по его выбору. В подборке ниже — десять ресторанов для особого вечера в столице Таиланда.

Sushi Saito Bangkok — суши Эдомаэ на берегу Чао Прайи

Кухня: суши Эдомаэ, омакасе

Район: Чароенкрунг, набережная Чао Прайи

Стоимость: актуальную цену меню уточняйте при бронировании

Кому подойдёт: для особых случаев, деловых ужинов и ценителей суши

Sushi Saito расположен на территории Four Seasons Private Residences Bangkok по адресу 300 Charoen Krung Road. Главная часть впечатления — ужин за суши-стойкой, где гости могут наблюдать за работой шефа и следить за последовательной подачей блюд.

В основе меню — суши Эдомаэ, традиционный стиль, в котором важны точность приготовления, баланс приправ и естественный вкус морепродуктов. Ингредиенты из Японии и внимание к деталям делают ресторан интересным для тех, кто ценит мастерство повара выше сложного декора и эффектной подачи. Если вы рассматриваете лучшие японские рестораны в Бангкоке, Sushi Saito стоит рассмотреть для знакомства с классическим суши-омакase.

Инсайдерский совет: бронируйте заранее и уточняйте доступные сеансы и актуальное дегустационное меню непосредственно в ресторане.

Sushi Masato — омакасе в районе Сукхумвит, 31

Кухня: традиционные суши Эдомаэ, омакасе

Район: Сукхумвит, 31

Стоимость: Omakase — ฿4 000++, Premium Omakase — ฿6 000++ в основном ресторане

Кому подойдёт: для камерного ужина, самостоятельного путешествия и знакомства с омакасе

Sushi Masato занимает таунхаус на улице Сукхумвит, 31, и известен форматом ужина, в котором меню определяет шеф. В основном ресторане гостей ждёт традиционная суши-стойка в стиле Эдомаэ, а Raw Bar Masato предлагает отдельный формат с собственными поварами и меню.

В основе кухни — сезонные морепродукты и тщательно приготовленный рис. Два варианта омакасе в основном ресторане различаются подбором ингредиентов: в более дорогом меню могут встречаться морской ёж, абалон и сезонный краб. Среди хороших японских ресторанов в Бангкоке Sushi Masato выделяется именно персональным подходом и вниманием к классическим суши-техникам.

Инсайдерский совет: основной ресторан и Raw Bar Masato — два разных формата. При бронировании уточните, за какую стойку и на какое меню вы записываетесь.

Ginza Sushi Ichi — традиционные суши в Gaysorn Centre

Кухня: суши Эдомаэ в стиле Гиндза, омакасе

Район: Ратчапрасонг, Патхумван

Стоимость: уточняйте актуальные меню обеда и ужина

Кому подойдёт: для деловых встреч, любителей классических суши и ужинов в центре города

Ginza Sushi Ichi находится на третьем этаже Gaysorn Centre, в центральном торговом и деловом районе Бангкока. Ресторан придерживается традиционного формата суши-стойки, делая акцент на сезонных морепродуктах и техниках приготовления, характерных для Эдомаэ.

Омакасе представляет собой последовательность блюд, которую формирует шеф с учётом доступных ингредиентов. Для тех, кто предпочитает классическую японскую кухню без лишних усложнений, внимание к продуктам, приправам и точности приготовления делает Ginza Sushi Ichi одним из кандидатов в топ японских ресторанов в Бангкоке для делового обеда или вечернего ужина в центре.

Инсайдерский совет: у обеденного и вечернего обслуживания отдельные часы. Перед бронированием проверьте актуальное меню, особенно если планируете деловую встречу.

Sushi Saryu — камерное омакасе в районе Сатхон

Кухня: суши Эдомаэ, омакасе

Район: Северный Сатхон

Стоимость: уточняйте актуальную цену дегустационного меню

Кому подойдёт: для небольших торжеств, ценителей суши и камерных ужинов

Sushi Saryu расположен в здании Kronos Sathorn по адресу 46 North Sathorn Road. За стойкой помещается около шести гостей за один сеанс, поэтому формат позволяет сосредоточиться на работе шефа и самом ужине.

Меню шефа Сэйдзи Судо опирается на техники Эдомаэ и сезонные морепродукты. Небольшое количество мест создаёт более личную атмосферу, а последовательная подача помогает оценить различия во вкусе, текстуре и способах приготовления каждого блюда. Среди лучших японских ресторанов в Бангкоке Sushi Saryu стоит рассмотреть тем, кто предпочитает небольшую суши-стойку большому залу.

Инсайдерский совет: мест за стойкой немного, поэтому проверьте доступность заранее. О пищевых ограничениях лучше сообщить при бронировании.

Nikaku Bangkok — суши с акцентом на Кюсю в W Bangkok

Nikaku Bangkok — Kyushu-Inspired Sushi at W Bangkok

Кухня: суши Эдомаэ с региональными особенностями Кюсю

Район: Сатхон, Чонгнонси

Стоимость: уточняйте актуальные цены и состав дегустационных меню

Кому подойдёт: любителям региональной японской кухни, морепродуктов и особых ужинов

Nikaku находится на первом этаже отеля W Bangkok по адресу 106 North Sathorn Road. Его концепция связана с регионом Кюсю и районом Канмон, а происхождение морепродуктов и региональные ингредиенты играют важную роль в меню.

Ресторан предлагает несколько вариантов дегустационного ужина: от более короткого знакомства с кухней до продолжительного омакасе. Это позволяет выбрать подходящий формат в зависимости от времени и интереса к гастрономии. Nikaku заслуживает внимания среди хороших японских ресторанов в Бангкоке тех, кому интересно, как региональные традиции и сезонные продукты влияют на характер японской кухни.

Инсайдерский совет: сравните доступные меню и время обслуживания перед бронированием. Также можно уточнить, какие сезонные морепродукты представлены в текущем меню.

Yamazato — сезонное кайсэки в The Okura Prestige

Кухня: кайсэки, суши, теппанъяки

Район: Уайрлесс-роуд, Плоенчит

Стоимость: зависит от выбранного меню; уточняйте актуальные предложения

Кому подойдёт: для официальных ужинов, семейных встреч и знакомства с традиционной японской кухней

Yamazato в отеле The Okura Prestige Bangkok предлагает более широкий взгляд на японскую гастрономию, чем специализированные суши-бары. В меню есть сезонное кайсэки, блюда à la carte, а также отдельные форматы с суши и теппанъяки. Для гостей доступны и приватные обеденные комнаты.

Кайсэки строится вокруг сезонности, баланса вкусов и сочетания ингредиентов, способов приготовления и подачи. В Yamazato можно выбрать традиционную японскую кухню кайсэки с последовательной подачей сезонных блюд или остановиться на суши и теппанъяки. Разнообразие гастрономических направлений делает ресторан интересным для тех, кто изучает топ японских ресторанов в Бангкоке и хочет выйти за рамки омакасе.

Инсайдерский совет: заранее определитесь, что вам интереснее — кайсэки, суши или теппанъяки. Это разные форматы, для которых предусмотрены отдельные меню.

Seifu Omakase by Gion Matayoshi — японский дегустационный ужин в Marriott Surawongse

Кухня: суши, омакасе с элементами кайсэки

Район: Суравонг, Силом

Стоимость: уточняйте актуальные меню и цены в отеле

Кому подойдёт: для гастрономических открытий, камерных ужинов и знакомства с сезонной японской кухней

Seifu Omakase находится на четвёртом этаже японского ресторанного комплекса Kissuisen в Bangkok Marriott Hotel The Surawongse. Его концепция объединяет суши с приготовленными блюдами и сезонными подачами, поэтому ужин получается разнообразнее, чем в ресторане, специализирующемся только на суши.

Меню опирается на японские кулинарные традиции, связанные с Киото, и чередует разные способы приготовления и текстуры. Для тех, кто любит омакасе, но не хочет ограничиваться последовательностью нигири, Seifu предлагает альтернативный формат знакомства с японской высокой кухней.

Инсайдерский совет: уточните входят ли в меню приготовленные блюда наряду с суши. Сезонные предложения и специальные меню могут отличаться по стоимости.

Sushi Zo Bangkok — омакасе с акцентом на суши

Кухня: суши, омакасе

Район: Уайрлесс-роуд, Плоенчит

Стоимость: Premium Omakase — ฿7 000++ на человека

Кому подойдёт: ценителям суши, самостоятельным путешественникам и поклонникам дегустационных меню

Sushi Zo находится в Athenee Tower по адресу 63 Wireless Road. Ресторан придерживается формата суши-стойки: шеф сам выбирает последовательность блюд и подаёт их гостям, а меню не строится вокруг большого выбора позиций à la carte.

В опубликованное меню Premium Omakase входит не менее 16 подач, а среди ингредиентов — продукты из Японии. Впечатление создаётся за счёт сочетания морепродуктов, приправленного риса и точного момента подачи. Тем, кто изучает топ японских ресторанов в Бангкоке, Sushi Zo стоит рассмотреть как вариант с последовательным дегустационным меню, в котором главное место отведено суши.

Инсайдерский совет: в Sushi Zo лучше не торопиться и уделить внимание последовательности подачи нигири. В таком формате важна не только свежесть рыбы, но и то, как шеф подбирает к каждому кусочку рис, приправы и степень выдержки ингредиентов.

Hasegawa Omakase — дегустационные меню в Erawan Bangkok

Кухня: суши, омакасе, японские закуски

Район: Ратчапрасонг, Чидлом

Стоимость: от ฿5 900++ до ฿12 000++ в зависимости от курса

Кому подойдёт: для особых случаев, после шопинга и любителям омакасе

Hasegawa Omakase расположен на нижнем уровне Erawan Bangkok. В опубликованном меню представлены три формата: Sushi Omakase из 16 подач, Hasegawa Omakase из 18 подач с суши и дополнительными блюдами, а также более продолжительный Elite Exclusive Course.

Можно выбрать ужин с акцентом на суши или расширенное дегустационное меню, включающее, например, темпуру, унаги и вагю. Благодаря расположению ресторан удобно посетить до или после прогулки по торговому району Ратчапрасонг. Это один из вариантов для тех, кто сравнивает хорошие японские рестораны в Бангкоке по формату меню и бюджету.

Инсайдерский совет: Elite Exclusive Course доступен минимум для двух гостей и требует предварительного бронирования. Перед заказом уточните актуальный состав меню и условия записи.

Sushi Yoshino — приватная суши-стойка в Сукхумвит, 49

Кухня: традиционные суши Эдомаэ, омакасе

Район: Сукхумвит, 49

Стоимость: уточняйте актуальную цену дегустационного меню

Кому подойдёт: для спокойного ужина, ценителей суши и тех, кто путешествует в одиночку

Sushi Yoshino расположен в Marriott Executive Apartments Sukhumvit 49. Ресторан предлагает формат омакасе за отдельной стойкой и специализируется на традиционном приготовлении суши. В меню используются морепродукты из Японии, а выбор блюд зависит от сезонной доступности продуктов.

Основное внимание уделяется работе шефа и деталям, которые определяют характер суши Эдомаэ: нарезке, приправам, текстуре и температуре риса. Вместо обширного меню гости получают последовательный ужин, рассчитанный на тех, кто ценит традиционные техники. Sushi Yoshino заслуживает внимания среди лучших японских ресторанов в Бангкоке для любителей камерного формата.

Инсайдерский совет: в Sushi Zo состав дегустации определяет шеф, ориентируясь на доступные ингредиенты. Не стоит ожидать фиксированного набора суши: интерес этого формата как раз в последовательности подач и выборе продуктов, которые шеф считает лучшими в данный момент.

Как выбрать японский ресторан в Бангкоке

Лучшие японские рестораны в Бангкоке предлагают разные интерпретации национальной кухни. Sushi Saito, Sushi Masato, Ginza Sushi Ichi, Sushi Saryu, Nikaku, Sushi Zo и Sushi Yoshino подойдут тем, кто интересуется мастерством приготовления суши за стойкой. Yamazato и Seifu предлагают более разнообразные дегустационные меню, а Hasegawa позволяет выбрать между несколькими форматами омакасе.

Если вы сравниваете топ японских ресторанов в Бангкоке для делового ужина или ищете хорошие японские рестораны в Бангкоке для особого случая, заранее проверьте меню, стоимость и наличие мест. В ресторанах с небольшим количеством посадочных мест выбор дат может быть ограничен, а цены со временем меняются. Персональный консьерж-сервис Versently может помочь с бронированием и организацией трансферов, чтобы вы могли сосредоточиться на гастрономических впечатлениях.