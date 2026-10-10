Панорама Бангкока — неотъемлемая часть любого премиального ужина. Когда город зажигает огни, рестораны на крыше в Бангкоке превращают вечер в эффектное событие: внизу мягко мерцает река Чаопрайя, башни уходят к горизонту, а дневной зной уступает место приятному вечернему бризу. Для взыскательных путешественников такие заведения создают самые запоминающиеся воспоминания, для деловых гостей служат впечатляющим фоном для переговоров, а для соло-путешественников открывают шанс насладиться видом на столицу без излишнего формализма.

Сегодня лучшие рестораны на крыше в Бангкоке охватывают как серьезные проекты высокой кухни, так и изысканные заведения под открытым небом, где гастрономия, авторская коктейльная карта и панорама мегаполиса работают как единое целое. Данный гид посвящен исключительно тем локациям, где ключевой акцент сделан на высокой кулинарии, а не на простом формате коктейльного бара с легкими закусками. Многие из них работают при культовых пятизвездочных отелях, тогда как другие сформировали собственную идентичность благодаря тайским, средиземноморским, японско-перуанским и китайским гастрономическим концепциям.

Sirocco — легендарная средиземноморская высокая кухня под открытым небом

Кухня: Средиземноморская

Район: Silom / Bang Rak

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 3 000–7 000+ ($90–215+) на человека

Подходит для: Романтических ужинов, особых поводов, ценителей роскоши

Sirocco — один из тех ресторанов, которые сформировали международный имидж столицы Таиланда в сегменте панорамных заведений. Расположенный в комплексе The Dome в отеле lebua at State Tower, он занимает одну из самых впечатляющих высотных площадок города прямо под подсвеченным золотым куполом. Ресторан открывается на просторную террасу, откуда как на ладони видны река Чаопрайя и деловые кварталы. Руководство lebua позиционирует Sirocco как утонченный средиземноморский ресторан высокого класса с обслуживанием по меню и дегустационными сетами из пяти блюд.

Атмосфера здесь подчеркнуто театральна, однако кухня придает этому шоу глубокое содержание. Средиземноморские мотивы охватывают традиции Южной Европы и Леванта, а в меню интегрированы свежайшие морепродукты, премиальные отрубы мяса, устрицы и черная икра. Серьезная винная карта также располагает к долгим, неторопливым трапезам, а не к беглому визиту ради пары фотографий.

Есть веская причина, почему Sirocco стабильно возглавляет списки, где собраны лучшие рестораны на крыше в Бангкоке, несмотря на появление десятков новых локаций. Сочетание высоты, открытого неба, речных видов и классического высокого сервиса крайне трудно повторить. Ресторан спроектирован так, чтобы дарить чувство парения над мегаполисом, а не просто возможность смотреть на город через панорамные стекла.

Инсайдерский совет: Бронируйте стол как можно раньше и обязательно запрашивайте место на открытом воздухе с неперекрываемым видом. Приезжайте до заката: так ваш ужин плавно перейдет от дневных пейзажей реки к ночной иллюминации столицы. Заложите на визит достаточно времени — Sirocco не терпит спешки.

Nobu Bangkok — японско-перуанский гастрономический концепт над комплексом The Empire

Кухня: Современная японская / Перуанская

Район: Sathon

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 3 000–7 000+ ($90–215+) на человека

Подходит для: Деловых ужинов, торжественных событий, соло-путешественников

Nobu Bangkok переносит один из самых узнаваемых мировых брендов высокой кухни на верхние этажи небоскреба The Empire. Ресторан занимает три финальных яруса здания, где основной обеденный зал дополнен открытым баром на крыше и 360-градусным обзором. Площадка в Бангкоке является самой высокой и масштабной в сети Nobu, объединяя авторскую японскую кухню шефа Нобу Мацухисы с перуанскими акцентами.

Кулинарная составляющая — главная причина выбрать Nobu среди других видовых точек. В меню представлены всемирно известные хиты: черная треска в мисо, желтохвост с халапеньо и тирадито, а также суши, сашими, говядина вагю, омары и икра. Для гостей, предпочитающих четко структурированный сет, доступно авторское меню Омакасэ (THB 4 900 на человека), а меню a la carte оставляет полную свободу выбора.

Архитектура пространства удобна для тех, кто хочет совместить несколько форматов за один вечер. Ужин можно начать в элегантном внутреннем зале, а затем подняться на открытую крышу, где атмосфера становится более непринужденной. Это разделение идеально для бизнес-встреч: основной зал располагает к деловой беседе, а открытая терраса — к продолжению вечера за авторским коктейлем. Кроме того, рестораны на крыше в Бангкоке часто рассчитаны на компании, но в Nobu благодаря формату суши-бара и индивидуальным порциям комфортно ужинать и в одиночку.

Инсайдерский совет: Сделайте открытую террасу второй частью вашей программы. Начните с полноценного ужина в основном зале, после чего поднимитесь наверх за панорамой и коктейлями. Для максимального погружения в кухню бронируйте сет Омакасэ заранее.

Ojo Bangkok — современная мексиканская кухня на 76-м этаже

Кухня: Современная мексиканская

Район: Silom

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 2 000–4 500 ($60–140+) на человека

Подходит для: Ужинов на закате, особых дат, ценителей авторского дизайна

Ojo Bangkok расположен на 76-м этаже отеля The Standard, Bangkok Mahanakhon и официально считается самым высоким рестораном Таиланда. Круговая панорама сочетается здесь с роскошным интерьером, открытой террасой и авторской мексиканской кухней от шефа Франсиско «Пако» Руано, получившего мировое признание благодаря ресторану Alcalde в Гвадалахаре.

Концепция принципиально отличается от стандартного набора стейков и морепродуктов, традиционного для большинства высотных локаций. Тон задают выразительные мексиканские вкусы, премиальные ингредиенты и современные техники. Качественная текила и мескаль занимают ключевое место в барной карте, подчеркивая самобытность заведения.

Высота 76-го этажа превращает Бангкок из привычного городского пейзажа в грандиозную архитектурную 3D-модель. Если вы ищете рестораны на крыше с видом в Бангкоке, Ojo станет идеальным выбором: здесь экстремальная высота сочетается с яркой кулинарной концепцией, а в случае ветреной погоды всегда можно переместиться в стильный закрытый зал.

Инсайдерский совет: Запрашивайте столик на террасе для ужина на закате, но учитывайте, что бронь не всегда гарантирует место на улице автоматически — обязательно уточните это пожелание при подтверждении.

Le Du Kaan — современная тайская гастрономия на 56-м этаже

Кухня: Современная тайская

Район: Sathon

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 2 000–4 000 ($60–125+) на человека

Подходит для: Знакомства с тайской кухней, бизнес-ужинов, гастрономических открытий

Le Du Kaan — один из лучших вариантов для тех, кто хочет сделать акцент на локальной гастрономии. Ресторан находится на 56-м этаже пространства EA Rooftop в комплексе The Empire. Проектом руководит шеф-повар Титид «Тон» Тассанакаджон, создатель мишленовских ресторанов Le Du и Nusara. В основе концепции — сезонные тайские продукты с ферм и от рыболовецких артелей со всей страны, переосмысленные через призму современных техник.

Дизайн заведения гармонично сочетает премиальный комфорт и национальные мотивы: теплое дерево, золотые детали, элементы ремесел и арт-объекты, вдохновленные рекой Чаопрайя. Панорамные окна от пола до потолка обрамляют огни города из внутреннего зала, а открытая терраса дает возможность ужинать под открытым небом.

Сравнивая лучшие рестораны на крыше в Бангкоке, сложно найти более точное связующее звено между современной высокой кухней и кулинарным наследием Таиланда. Вместо банальной адаптации уличных блюд Le Du Kaan предлагает сеты на основе редких региональных продуктов, мяса вагю местной породы Тадзима и морепродуктов из Андаманского моря.

Инсайдерский совет: Для знакомства с современной тайской высокой кухней закладывайте не менее двух часов на полноценный сет. Чтобы прочувствовать атмосферу высоты, бронируйте стол на террасе на время заката.

Nimitr — изысканная тайская кухня и камерная терраса

Кухня: Современная тайская

Район: Phrom Phong

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 2 000–4 000 ($60–125+) на человека

Подходит для: Романтических свиданий, спокойных вечеров, ценителей тайской кухни

Nimitr занимает 27-й этаж бутикового отеля 137 Pillars Suites & Residences Bangkok. Заведение совмещает камерный внутренний зал на 40 гостей и выделенную открытую террасу Nimitr Terrace еще на 40 посадочных мест. Ужины сервируются ежедневно с 17:00 до 23:00.

Ресторан предлагает более приватный подход к высочайшему сервису, чем гигантские локации на вершинах небоскребов. Вместо ставки на экстремальную высоту Nimitr использует огни города как элегантный фон для блюд из ингредиентов с собственной органической фермы отеля. В меню представлены скалопы Мианг Кхам, тайское вагю с местными травами и традиционные региональные карри.

Такой баланс делает Nimitr привлекательным для гостей, которым важны рестораны на крыше в Бангкоке без шума и суеты крупных ночных заведений. Высоты 27-го этажа вполне достаточно для красивой панорамы, а небольшое количество столиков создает идеальные условия для неспешной беседы.

Инсайдерский совет: При бронировании просите именно Nimitr Terrace. Отель позиционирует террасу как отдельную зону под открытым небом, и вид на закат отсюда считаются одним из главных преимуществ.

Breeze by lebua — азиатская высокая кухня под открытым небом

Кухня: Современная китайская / Кантонская

Район: Silom / Bang Rak

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 2 500–5 500 ($75–170+) на человека

Подходит для: Деловых приемов, любителей китайской кухни, особых событий

Breeze by lebua предлагает особый взгляд на панорамные ужины. Находясь на 52-м этаже State Tower, он объединяет авторскую азиатскую кухню и открытую площадку, к которой ведет футуристический подсвеченный мост-подиум. Шеф-повар Сэм Панг создает блюда на стыке кантонских традиций и кулинарного наследия малайзийских китайцев.

Опыт посещения наполнен драматургией: гости проходят по мосту над бездной перед тем, как попасть в обеденную зону под открытым небом. Меню Breeze подтверждает статус серьезного гастрономического пространства: дегустационный сет от шефа включает такие позиции, как обжаренные в воке королевские креветки, чилийский сибас на углях, грудинка поросенка Куробута и десерт с сычуаньским шоколадом.

Оценивая рестораны на крыше с видом в Бангкоке, Breeze стоит выбрать для статусных деловых встреч или ужинов, когда классические европейские концепции хочется сменить на нетривиальную азиатскую гастрономию.

Инсайдерский совет: Дегустационный сет — самый цельный способ познакомиться с кухней ресторана. Для гарантированного бронирования требуется депозитный взнос, поэтому оформляйте стол заранее.

Red Sky — европейская классика над центром Бангкока

Кухня: Современная европейская

Район: Pathum Wan / CentralWorld

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 2 500–5 000 ($75–155+) на человека

Подходит для: Бизнес-ужинов, романтических вечеров, любителей стейков и морепродуктов

Red Sky занимает 55-й этаж отеля Centara Grand at CentralWorld (коктейль-бар расположен уровнем выше). Ресторан сочетает европейскую кухню, премиальные стейки и морепродукты с 360-градусным обзором центральной части столицы. Заведение работает ежедневно с 17:00 до 01:00.

Меню от шефа Луки Руссо сформировано вокруг понятных премиальных ингредиентов: импортные отрубы выдержанной говядины, омары Термидор, каре ягненка и фирменные сеты формата «суша и море» (surf-and-turf). Это делает Red Sky понятным и предсказуемым выбором для деловых ужинов с партнерами.

Посетив лучшие рестораны на крыше в Бангкоке, вы заметите, что Red Sky делает ставку не на кулинарные эксперименты, а на безупречное исполнение классической формулы: первоклассные продукты, обширная винная карта, виртуозный сервис и светящийся купол, создающий узнаваемую атмосферу.

Инсайдерский совет: Бронируйте именно ресторан, так как бронь в баре на 56-м этаже не дает доступа к основному посадочному залу. Количество столов на открытом воздухе ограничено, указывайте свои предпочтения заранее.

SEEN Restaurant & Bar — португало-бразильский акцент на берегу Чаопрайи

Кухня: Португальская / Бразильский фьюжн / Международная

Район: Riverside / Charoen Nakhon

Ценовой диапазон: Приблизительно THB 2 000–4 000 ($60–125+) на человека

Подходит для: Ужинов на закате, динамичных встреч, соло-путешественников

SEEN Restaurant & Bar занимает 26-й этаж отеля Avani+ Riverside Bangkok. Концепт от шефа Оливье да Косты объединяет португальские и бразильские мотивы с международными хитами и стильной атмосферой. Заведение открыто с 11:00 до полуночи, что делает его одной из самых гибких локаций в нашей подборке.

Меню позволяет организовать как полноценную трапезу из нескольких перемен, так и лёгкий ужин: салат «Цезарь» с мэнским омаром, тако с королевским крабом, иберийские сыры, хамон Иберико 100% Bellota и спагетти с черным трюфелем. Расположение на берегу реки дает иной визуальный опыт: вместо бесконечных рядов небоскребов перед гостями раскрывается живое движение на воде.

Для тех, кто выбирает рестораны на крыше в Бангкоке, SEEN предлагает комфортный социальный формат. Здесь легко ужинать в одиночку или компанией, а открытая планировка наиболее эффектна во время заката, когда река и город погружаются в вечерние огни.

Инсайдерский совет: Приезжайте до заката, чтобы застать смену освещения над рекой. Если ваша главная цель — высокая кухня, планируйте ужин на первую половину вечера, пока атмосфера не сместилась в сторону коктейльного лаунжа.

Как выбрать идеальный ресторан на крыше в Бангкоке

Изучая лучшие рестораны на крыше в Бангкоке, важно понимать, что они не взаимозаменяемы. Высота создает впечатление, но именно кулинарная концепция определяет сценарий вашего вечера.

Для классического ужина под открытым небом с классической атмосферой безупречным выбором остается Sirocco. Ojo предлагает футуристичный дизайн и мексиканские мотивы на высоте 76-го этажа. В Nobu Bangkok стоит идти ради мирового имени, японско-перуанской кухни и удобного разделения на ресторанную и коктейльную зоны.

Если в приоритете аутентичные вкусы Таиланда, Le Du Kaan предложит глубокое погружение в сезонные продукты от шефа с звездами Мишлен, а Nimitr подарит приватность и тишину. Breeze by lebua удивит азиатскими сетами на высоте 52-го этажа, а Red Sky порадует любителей классических европейских стейков и морепродуктов. SEEN, в свою очередь, идеально подойдет для тех, кто хочет совместить ужин у реки с непринужденной коктейльной атмосферой.

Столица Таиланда прекрасна тем, что ее панорамная гастрономия не ограничена одним шаблоном. Средиземноморский сет под золотым куполом, авторские тайские блюда над районом Саторн или ужин с видами на реку — каждый вариант открывает мегаполис с новой стороны. Для тех, кто хочет организовать сложные бронирования, выбрать лучшие столы на террасах и идеально вписать ужины в маршрут путешествия, персональный консьерж-сервис Versently берет на себя все организационные детали, оставляя вам лишь наслаждение вечером.