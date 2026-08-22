Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Outdoors в Каире

Outdoors

О месте

Популярный музыкальный клуб и ресторан на речной лодке сети Maxim Restaurants Group, расположенный рядом с отелем Cairo Marriott Hotel в районе Замалек.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Nile Maxim Boat، Saraya El Gezira, Omar Al Khayam, Zamalek, Cairo Governorate 4270163
+201223213906
maximrestaurants.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 22:00 - 05:00
Вторник 22:00 - 05:00
Среда 22:00 - 05:00
Четверг 22:00 - 05:00
Пятница 22:00 - 05:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 05:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM