Outdoors в Каире
О месте
Популярный музыкальный клуб и ресторан на речной лодке сети Maxim Restaurants Group, расположенный рядом с отелем Cairo Marriott Hotel в районе Замалек.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nile Maxim Boat، Saraya El Gezira, Omar Al Khayam, Zamalek, Cairo Governorate 4270163
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 22:00 - 05:00
Вторник 22:00 - 05:00
Среда 22:00 - 05:00
Четверг 22:00 - 05:00
Пятница 22:00 - 05:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 05:00