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1OK Club Cairo в Каире

1OK Club Cairo

О месте

Премиальный ночной клуб на лодке Blue Blue Boat в районе Замалек, известный арабской музыкой, выступлениями диджеев и эффектными ночными шоу.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
DJ сеты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Montazah Al Giza, Zamalek, Cairo Governorate 11518
+201050611112
instagram.com/oneokclub?r=nametag

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 00:00 - 07:00
Вторник 00:00 - 07:00
Среда 00:00 - 07:00
Четверг 00:00 - 07:00
Пятница 00:00 - 07:00
Суббота 00:00 - 07:00
Воскресенье 00:00 - 07:00
Контакты
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