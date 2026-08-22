1OK Club Cairo в Каире
О месте
Премиальный ночной клуб на лодке Blue Blue Boat в районе Замалек, известный арабской музыкой, выступлениями диджеев и эффектными ночными шоу.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
DJ сеты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Montazah Al Giza, Zamalek, Cairo Governorate 11518
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 00:00 - 07:00
Вторник 00:00 - 07:00
Среда 00:00 - 07:00
Четверг 00:00 - 07:00
Пятница 00:00 - 07:00
Суббота 00:00 - 07:00
Воскресенье 00:00 - 07:00