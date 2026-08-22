OPIA Lounge & Bar в Каире
О месте
Престижный панорамный бар и ресторан, расположенный на 36-м этаже отеля Ramses Hiltonв самом центре Каира. Заведение известно одним из лучших видов на реку Нил и ночной город, а также яркой атмосферой с живыми выступлениями диджеев.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Живая музыка
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Wi-Fi
Контакты
1115 Nile Corniche، Floor 36th، Cairo, Cairo Governorate
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 01:30
Вторник 16:00 - 01:30
Среда 16:00 - 01:30
Четверг 16:00 - 01:30
Пятница 16:00 - 01:30
Суббота 16:00 - 01:30
Воскресенье 16:00 - 01:30