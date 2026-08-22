OPIA Lounge & Bar в Каире

О месте

Престижный панорамный бар и ресторан, расположенный на 36-м этаже отеля Ramses Hiltonв самом центре Каира. Заведение известно одним из лучших видов на реку Нил и ночной город, а также яркой атмосферой с живыми выступлениями диджеев.