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1897 The Bar & Cigar Lounge в Каире

1897 The Bar & Cigar Lounge

О месте

Премиальный сигарный лаунж в отеле Royal Maxim Palace Kempinski Cairo, оформленный в стиле британских джентльменских клубов и предлагающий атмосферу элегантной роскоши.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00
Контакты
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