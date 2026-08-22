1897 The Bar & Cigar Lounge в Каире
О месте
Премиальный сигарный лаунж в отеле Royal Maxim Palace Kempinski Cairo, оформленный в стиле британских джентльменских клубов и предлагающий атмосферу элегантной роскоши.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Ring Rd, Second New Cairo, Cairo Governorate 4732021
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00