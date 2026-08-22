Vintage Bar & Lounge в Каире
О месте
Это стильный и изысканный бар, расположенный внутри отеля Renaissance Cairo Mirage City Hotel в Каире.Гостям предлагается обширная коктейльная карта, большой выбор вин, крепкого алкоголя и пива, а также разнообразные закуски и полноценные блюда.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Ring Road, Mirage City, Heliopolis, Cairo Governorate 11757
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Воскресенье18:00 - 01:00