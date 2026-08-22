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Echo Privé в Каире

Echo Privé

О месте

Элитный ночной клуб и лаунж-бар в комплексе Nile City Towers, известный роскошными вечеринками в арабском стиле Khaliji и атмосферой премиального отдыха.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов

Контакты

Nile City Towers, Northern, Tower, Cairo Governorate
+201116533433

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 06:00
Вторник00:00 - 06:00
Среда00:00 - 06:00
Четверг00:00 - 06:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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