Jazz Bar в Каире
О месте
Элегантный панорамный бар с видом на ночной Нил, известный живой джазовой музыкой и выступлениями вокалистов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Ahmed Ragheb, Qasr El Nil, Cairo Governorate 11519
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 02:00
Вторник08:00 - 02:00
Среда08:00 - 02:00
Четверг08:00 - 02:00
Пятница08:00 - 02:00
Суббота08:00 - 02:00
Воскресенье08:00 - 02:00