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Jazz Bar в Каире

Jazz Bar

О месте

Элегантный панорамный бар с видом на ночной Нил, известный живой джазовой музыкой и выступлениями вокалистов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Живая музыка
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 02:00
Вторник08:00 - 02:00
Среда08:00 - 02:00
Четверг08:00 - 02:00
Пятница08:00 - 02:00
Суббота08:00 - 02:00
Воскресенье08:00 - 02:00
Контакты
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