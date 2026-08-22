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LEXIE'S в Каире

LEXIE'S

О месте

Итальянский ресторан премиум класса, пользующийся нереальной популярностью у гостей и местных жителей Каира.Шеф-повар LEXIE'S и находит вдохновение повсюду, и импровизирует в приготовлении новых блюд, сохраняя многовековые стандарты итальянской кухни.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Lakehouse Clubhouse, Second New Cairo, Cairo Governorate 11835
+201285818590
www.lexiesrestaurants.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 01:00
Вторник14:00 - 01:00
Среда14:00 - 01:00
Четверг14:00 - 01:00
Пятница14:00 - 01:00
Суббота14:00 - 01:00
Воскресенье14:00 - 01:00
Контакты
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