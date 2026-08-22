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Vivo - The Nile Ritz-Carlton в Каире

Vivo - The Nile Ritz-Carlton

О месте

Ресторан провинциальной итальянской кухни, который расположен в самом сердце Каира. Заведение придерживается концепции приготовления полезных блюд, поэтому в них присутствуют исключительно фермерские продукты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг

Контакты

‪1113 Corniche El Nil‬، Second floor, Cairo Governorate 11221
+201277233582
www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo/dining/vivo

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:30 - 00:00
Вторник 12:30 - 00:00
Среда 12:30 - 00:00
Четверг 12:30 - 00:00
Пятница 12:30 - 00:00
Суббота 12:30 - 00:00
Воскресенье 12:30 - 00:00
Контакты
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