Vivo - The Nile Ritz-Carlton в Каире
О месте
Ресторан провинциальной итальянской кухни, который расположен в самом сердце Каира. Заведение придерживается концепции приготовления полезных блюд, поэтому в них присутствуют исключительно фермерские продукты.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
1113 Corniche El Nil، Second floor, Cairo Governorate 11221
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:30 - 00:00
Вторник 12:30 - 00:00
Среда 12:30 - 00:00
Четверг 12:30 - 00:00
Пятница 12:30 - 00:00
Суббота 12:30 - 00:00
Воскресенье 12:30 - 00:00