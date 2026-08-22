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Osmanly Restaurant в Каире

Osmanly Restaurant

О месте

Ресторан традиционной турецкой кухни, расположенный в отеле Kempinski Nile Garden City Cairo.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 00:00
Вторник 13:00 - 00:00
Среда 13:00 - 00:00
Четверг 13:00 - 00:00
Пятница 13:00 - 00:00
Суббота 13:00 - 00:00
Воскресенье 13:00 - 00:00
Контакты
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