Osmanly Restaurant в Каире
О месте
Ресторан традиционной турецкой кухни, расположенный в отеле Kempinski Nile Garden City Cairo.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
12 Ahmed Ragheb, street, Cairo Governorate 11519
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 00:00
Вторник 13:00 - 00:00
Среда 13:00 - 00:00
Четверг 13:00 - 00:00
Пятница 13:00 - 00:00
Суббота 13:00 - 00:00
Воскресенье 13:00 - 00:00