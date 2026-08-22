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Noble House в Каире

Noble House

О месте

Ресторан предлагает посетителям отведать морепродукты, которые можно выбрать самостоятельно. Вегетарианцам в ресторане предоставляется отдельное меню, в котором представлена вкуснейшая овощная лапша и изысканные летние салаты.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

4948+H37, El Shaheed Sayed Zakaria, El Nozha, Cairo Governorate 11736
www.hilton.com/en/hotels/caihehi-hilton-cairo-heliopolis/dining

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 00:00
Вторник14:00 - 00:00
Среда14:00 - 00:00
Четверг14:00 - 01:00
Пятница14:00 - 01:00
Суббота14:00 - 00:00
Воскресенье14:00 - 00:00
Контакты
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