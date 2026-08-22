Nairu в Каире
О месте
Китайский ресторан, который пользуется большой популярностью среди путешественников. Предлагая лучшие блюда азиатской, китайской, японской, индийской кухни, суши и многое другое, это место идеально подходит для ресторанов современного стиля.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
136 Nile St, Al Omraneyah Al Gharbeyah, Al Giza, Giza Governorate 12612
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник13:00 - 00:00
Среда13:00 - 00:00
Четверг13:00 - 00:00
Пятница14:00 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 00:00