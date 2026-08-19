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TAO в Чикаго

TAO

О месте

Самое масштабное и роскошное заведение города, объединяющее азиатский ресторан и ночной клуб. Интерьер в стиле древнего храма с 10-футовым колоколом, огромная лестница и выступления диджеев мирового уровня.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

632 N Dearborn St, Chicago, IL 60654
+12248880388
taogroup.com/venues/tao-asian-bistro-chicago

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье 10:30 - 22:00
Контакты
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