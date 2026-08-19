Arbella в Чикаго
О месте
Элегантный и модный бар, который идеально сочетает эстетику лофта и премиальный сервис. Здесь работают одни из лучших виниловых диджеев города, играющих качественный соул, фанк и хаус. Темное дерево, кожаные диваны и приглушенный свет.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
112 W Grand Ave, Chicago, IL 60654
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 00:00
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота17:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 01:00