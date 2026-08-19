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Arbella в Чикаго

Arbella

О месте

Элегантный и модный бар, который идеально сочетает эстетику лофта и премиальный сервис. Здесь работают одни из лучших виниловых диджеев города, играющих качественный соул, фанк и хаус. Темное дерево, кожаные диваны и приглушенный свет.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

112 W Grand Ave, Chicago, IL 60654
+13128466654
arbellachicago.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 00:00
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота17:00 - 03:00
Воскресенье18:00 - 01:00
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