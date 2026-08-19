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Kumiko в Чикаго

Kumiko

О месте

Японский коктейльный бар, который регулярно входит в список 50 лучших баров мира. Это воплощение японского перфекционизма и элегантности. Минимализм, светлое дерево и абсолютная тишина. Здесь практикуют философию Omakase для коктейлей — бармен подбирает напитки под ваше настроение и вкус.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Винная карта
Полный бар
Парковка

Контакты

630 W Lake St, Chicago, IL 60661
+13122852912
barkumiko.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:30 - 23:15
Четверг 17:30 - 23:15
Пятница 17:30 - 23:30
Суббота 11:00 - 23:30
Воскресенье 11:00 - 23:15
Контакты
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