Kumiko в Чикаго

О месте

Японский коктейльный бар, который регулярно входит в список 50 лучших баров мира. Это воплощение японского перфекционизма и элегантности. Минимализм, светлое дерево и абсолютная тишина. Здесь практикуют философию Omakase для коктейлей — бармен подбирает напитки под ваше настроение и вкус.