Kumiko в Чикаго
О месте
Японский коктейльный бар, который регулярно входит в список 50 лучших баров мира. Это воплощение японского перфекционизма и элегантности. Минимализм, светлое дерево и абсолютная тишина. Здесь практикуют философию Omakase для коктейлей — бармен подбирает напитки под ваше настроение и вкус.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Винная карта
Полный бар
Парковка
Контакты
630 W Lake St, Chicago, IL 60661
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 17:30 - 23:15
Четверг 17:30 - 23:15
Пятница 17:30 - 23:30
Суббота 11:00 - 23:30
Воскресенье 11:00 - 23:15