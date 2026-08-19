Sparrow в Чикаго
О месте
Это олдскульный престиж района Gold Coast.Расположен в здании 1927 года. Бар стилизован под лобби дорогого отеля эпохи ар-деко. Здесь лучший выбор редкого рома в городе.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
12 W Elm St, Chicago, IL 60610
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 16:00 - 02:00
Вторник 16:00 - 02:00
Среда 16:00 - 02:00
Четверг 16:00 - 02:00
Пятница 16:00 - 02:00
Суббота 16:00 - 03:00
Воскресенье 16:00 - 01:00