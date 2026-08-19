Celeste в Чикаго

О месте

Уникальное место, занимающее четыре этажа исторического здания. Каждый этаж — это новый уровень эксклюзивности и разная концепция. 3-й этаж (Disco): Роскошный зал, вдохновленный студией 54. Здесь хрустальные люстры, золотые обои и полы из черного мрамора. 4-й этаж (Garden): Крытая терраса с раздвижной крышей, утопающая в зелени, которая работает круглый год. Здесь одни из лучших авторских коктейлей в городе.