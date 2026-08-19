PRYSM в Чикаго

О месте

Это трехуровневое пространство площадью более 1000 кв. м, спроектированное для тех, кто ценит идеальный звук и свет.Клуб оборудован одной из лучших в мире акустических систем. Визуальное сопровождение обеспечивают огромные LED-панели, создающие эффект погружения. Внутри находится закрытый лаунж No.9, куда пускают только по приглашениям или при высоком чеке за бутылочное обслуживание.