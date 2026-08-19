PRYSM в Чикаго
О месте
Это трехуровневое пространство площадью более 1000 кв. м, спроектированное для тех, кто ценит идеальный звук и свет.Клуб оборудован одной из лучших в мире акустических систем. Визуальное сопровождение обеспечивают огромные LED-панели, создающие эффект погружения. Внутри находится закрытый лаунж No.9, куда пускают только по приглашениям или при высоком чеке за бутылочное обслуживание.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1543 N Kingsbury St, Chicago, IL 60642
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 04:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 04:00