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PRYSM в Чикаго

PRYSM

О месте

Это трехуровневое пространство площадью более 1000 кв. м, спроектированное для тех, кто ценит идеальный звук и свет.Клуб оборудован одной из лучших в мире акустических систем. Визуальное сопровождение обеспечивают огромные LED-панели, создающие эффект погружения. Внутри находится закрытый лаунж No.9, куда пускают только по приглашениям или при высоком чеке за бутылочное обслуживание.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1543 N Kingsbury St, Chicago, IL 60642
+13125464141
www.prysmchicago.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница 22:00 - 04:00
Суббота 22:00 - 05:00
Воскресенье 22:00 - 04:00
Контакты
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