Untitled Supper Club в Чикаго
О месте
Это заведение в стиле «спикизи», спрятанное в подвальном помещении за неприметной дверью. Клуб разделен на несколько зон, включая библиотеку с одной из крупнейших коллекций виски в США. По четвергам здесь проходит знаменитое шоу Unbridled - смесь кабаре, бурлеска и циркового искусства.
Особенности
Посадочные места
Винная карта
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
111 W Kinzie St, Chicago, IL 60654
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 03:00