Untitled Supper Club в Чикаго

О месте

Это заведение в стиле «спикизи», спрятанное в подвальном помещении за неприметной дверью. Клуб разделен на несколько зон, включая библиотеку с одной из крупнейших коллекций виски в США. По четвергам здесь проходит знаменитое шоу Unbridled - смесь кабаре, бурлеска и циркового искусства.