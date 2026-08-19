International Museum of Surgical Science в Чикаго
О месте
Расположен в старинном четырехэтажном особняке, который сам по себе является памятником архитектуры. Это один из немногих музеев в мире, посвященных исключительно медицине. Коллекция включает в себя всё: от древнеперуанских черепов с трепанацией до первых рентгеновских аппаратов и инструментов для кровопускания.
Контакты
1524 N Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 17:00
Вторник09:30 - 17:00
Среда09:30 - 17:00
Четверг09:30 - 17:00
Пятница09:30 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00