International Museum of Surgical Science в Чикаго

О месте

Расположен в старинном четырехэтажном особняке, который сам по себе является памятником архитектуры. Это один из немногих музеев в мире, посвященных исключительно медицине. Коллекция включает в себя всё: от древнеперуанских черепов с трепанацией до первых рентгеновских аппаратов и инструментов для кровопускания.