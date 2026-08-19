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International Museum of Surgical Science в Чикаго

International Museum of Surgical Science

О месте

Расположен в старинном четырехэтажном особняке, который сам по себе является памятником архитектуры. Это один из немногих музеев в мире, посвященных исключительно медицине. Коллекция включает в себя всё: от древнеперуанских черепов с трепанацией до первых рентгеновских аппаратов и инструментов для кровопускания.

Контакты

1524 N Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610
+13126426502
www.imss.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 17:00
Вторник09:30 - 17:00
Среда09:30 - 17:00
Четверг09:30 - 17:00
Пятница09:30 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00
Контакты
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