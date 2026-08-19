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Field Museum в Чикаго

Field Museum

О месте

Это «хранилище» истории нашей планеты — от динозавров до древних цивилизаций.Звезда музея — тираннозавр Сью. Это самый полный скелет в мире. Рядом с ней стоит еще более гигантский Максимо, под которым можно буквально прогуляться.Выставка «Внутри Древнего Египта». Это точная реконструкция мастабы, где вы спускаетесь в погребальные камеры, видите настоящие мумии и свитки папируса.

Контакты

1400 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605
+13129229410
www.fieldmuseum.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 17:00
Вторник 09:00 - 17:00
Среда 09:00 - 17:00
Четверг 09:00 - 17:00
Пятница 09:00 - 17:00
Суббота 09:00 - 17:00
Воскресенье 09:00 - 17:00
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