Field Museum в Чикаго
О месте
Это «хранилище» истории нашей планеты — от динозавров до древних цивилизаций.Звезда музея — тираннозавр Сью. Это самый полный скелет в мире. Рядом с ней стоит еще более гигантский Максимо, под которым можно буквально прогуляться.Выставка «Внутри Древнего Египта». Это точная реконструкция мастабы, где вы спускаетесь в погребальные камеры, видите настоящие мумии и свитки папируса.
Контакты
1400 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60605
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 17:00
Вторник 09:00 - 17:00
Среда 09:00 - 17:00
Четверг 09:00 - 17:00
Пятница 09:00 - 17:00
Суббота 09:00 - 17:00
Воскресенье 09:00 - 17:00