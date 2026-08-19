Field Museum в Чикаго

О месте

Это «хранилище» истории нашей планеты — от динозавров до древних цивилизаций.Звезда музея — тираннозавр Сью. Это самый полный скелет в мире. Рядом с ней стоит еще более гигантский Максимо, под которым можно буквально прогуляться.Выставка «Внутри Древнего Египта». Это точная реконструкция мастабы, где вы спускаетесь в погребальные камеры, видите настоящие мумии и свитки папируса.