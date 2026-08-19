Millennium Park в Чикаго
О месте
Главная визитная карточка города и одно из самых посещаемых мест в мире. Скульптура Cloud Gate :Огромная зеркальная «капля» Аниша Капура. В ней отражается все небо и окружающие небоскребы, создавая идеальный фон для фото. Фонтан Crown Fountain: Две 15-метровые башни с LED-экранами, на которых сменяются лица жителей Чикаго.
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ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 06:00 - 23:00
Вторник 06:00 - 23:00
Среда 06:00 - 23:00
Четверг 06:00 - 23:00
Пятница 06:00 - 23:00
Суббота 06:00 - 23:00
Воскресенье 06:00 - 23:00