Millennium Park в Чикаго

О месте

Главная визитная карточка города и одно из самых посещаемых мест в мире. Скульптура Cloud Gate :Огромная зеркальная «капля» Аниша Капура. В ней отражается все небо и окружающие небоскребы, создавая идеальный фон для фото. Фонтан Crown Fountain: Две 15-метровые башни с LED-экранами, на которых сменяются лица жителей Чикаго.