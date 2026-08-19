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Smyth в Чикаго

Smyth

О месте

Супружеская пара Шилдс и Ю создали Smyth как оду природе Среднего Запада. Они сами выращивают зелень, овощи и микрозелень на крыше ресторана, а также сотрудничают с мелкими фермерами Иллинойса. В своей кухне они активно используют ферментацию, квашение, копчение и су-вид, чтобы раскрыть глубину вкуса простых продуктов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

177 N Ada St #101, Chicago, IL 60607
+17739133773
www.smythchicago.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:00
Суббота 17:00 - 21:00
Контакты
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