Smyth в Чикаго
О месте
Супружеская пара Шилдс и Ю создали Smyth как оду природе Среднего Запада. Они сами выращивают зелень, овощи и микрозелень на крыше ресторана, а также сотрудничают с мелкими фермерами Иллинойса. В своей кухне они активно используют ферментацию, квашение, копчение и су-вид, чтобы раскрыть глубину вкуса простых продуктов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Отдельные залы
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
177 N Ada St #101, Chicago, IL 60607
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 21:00
Среда 17:00 - 21:00
Четверг 17:00 - 21:00
Пятница 17:00 - 21:00
Суббота 17:00 - 21:00