Smyth в Чикаго

О месте

Супружеская пара Шилдс и Ю создали Smyth как оду природе Среднего Запада. Они сами выращивают зелень, овощи и микрозелень на крыше ресторана, а также сотрудничают с мелкими фермерами Иллинойса. В своей кухне они активно используют ферментацию, квашение, копчение и су-вид, чтобы раскрыть глубину вкуса простых продуктов.