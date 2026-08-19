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Moody Tongue в Чикаго

Moody Tongue

О месте

Это единственный в мире пивоваренный ресторан, удостоенный звезды Michelin. Шеф Вентворт создаёт блюда, специально разработанные для сочетания с крафтовым пивом, сваренным здесь же, в Moody Tongue Brewing Company. Вместо вина к каждому блюду подаётся пиво - от светлых лагеров до мощных имперских стаутов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда

Контакты

2515 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
+13126005111
www.moodytongue.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда16:30 - 22:00
Четверг16:30 - 22:00
Пятница16:30 - 22:00
Суббота16:30 - 22:00
Контакты
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