Moody Tongue в Чикаго

О месте

Это единственный в мире пивоваренный ресторан, удостоенный звезды Michelin. Шеф Вентворт создаёт блюда, специально разработанные для сочетания с крафтовым пивом, сваренным здесь же, в Moody Tongue Brewing Company. Вместо вина к каждому блюду подаётся пиво - от светлых лагеров до мощных имперских стаутов.