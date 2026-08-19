Moody Tongue в Чикаго
О месте
Это единственный в мире пивоваренный ресторан, удостоенный звезды Michelin. Шеф Вентворт создаёт блюда, специально разработанные для сочетания с крафтовым пивом, сваренным здесь же, в Moody Tongue Brewing Company. Вместо вина к каждому блюду подаётся пиво - от светлых лагеров до мощных имперских стаутов.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Отдельные залы
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Контакты
2515 S Wabash Ave, Chicago, IL 60616
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда16:30 - 22:00
Четверг16:30 - 22:00
Пятница16:30 - 22:00
Суббота16:30 - 22:00