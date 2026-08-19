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Schwa в Чикаго

Schwa

О месте

Легендарный ресторан-бунтарь, который славится своей дерзостью и труднодоступностью. Здесь нет телефона (бронь только по электронной почте), на кухне играет тяжёлая музыка, а шеф Карлсон может сам выйти к гостям в футболке. Но за этой неформальностью скрывается гениальная кухня: молекулярные эксперименты, неожиданные сочетания и безупречный вкус.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Винная карта

Контакты

1466 N Ashland Ave, Chicago, IL 60622
+17732521466
schwarestaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:00 - 21:00
Четверг 18:00 - 21:00
Пятница 18:00 - 21:00
Суббота 18:00 - 21:00
Контакты
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