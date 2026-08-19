Schwa в Чикаго

О месте

Легендарный ресторан-бунтарь, который славится своей дерзостью и труднодоступностью. Здесь нет телефона (бронь только по электронной почте), на кухне играет тяжёлая музыка, а шеф Карлсон может сам выйти к гостям в футболке. Но за этой неформальностью скрывается гениальная кухня: молекулярные эксперименты, неожиданные сочетания и безупречный вкус.