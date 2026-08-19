Omakase Yume в Чикаго

О месте

Это классическое омакасэ в скромном помещении без лишнего пафоса. Шеф Акимото, японец по происхождению, лично режет рыбу, привезённую напрямую из Японии, и готовит рис по традиционному рецепту с красным уксусом. Здесь всего 8 мест за стойкой, и каждый гость становится свидетелем кулинарного действа.