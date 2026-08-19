Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Omakase Yume в Чикаго

Omakase Yume

О месте

Это классическое омакасэ в скромном помещении без лишнего пафоса. Шеф Акимото, японец по происхождению, лично режет рыбу, привезённую напрямую из Японии, и готовит рис по традиционному рецепту с красным уксусом. Здесь всего 8 мест за стойкой, и каждый гость становится свидетелем кулинарного действа.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

651 W Washington Blvd Ste 101, Chicago, IL 60661
+13122651610
omakaseyume.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:30
Среда 17:00 - 22:30
Четверг 17:00 - 22:30
Пятница 17:00 - 22:30
Суббота 17:00 - 22:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM