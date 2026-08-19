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Alinea в Чикаго

Alinea

О месте

Место, где еда превращается в искусство, а каждый приём пищи — в перформанс. Здесь стираются границы между посудой и едой: блюда подают на съедобных подушках, соусы рисуют прямо на столе, а ароматы доставляются с помощью специальных диффузоров.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

1723 N Halsted St, Chicago, IL 60614
www.alinearestaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00
Воскресенье17:00 - 22:00
Контакты
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