Alinea в Чикаго
О месте
Место, где еда превращается в искусство, а каждый приём пищи — в перформанс. Здесь стираются границы между посудой и едой: блюда подают на съедобных подушках, соусы рисуют прямо на столе, а ароматы доставляются с помощью специальных диффузоров.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
1723 N Halsted St, Chicago, IL 60614
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 22:00
Вторник17:00 - 22:00
Среда17:00 - 22:00
Четверг17:00 - 22:00
Пятница17:00 - 22:00
Суббота17:00 - 22:00
Воскресенье17:00 - 22:00