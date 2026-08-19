Alinea в Чикаго

О месте

Место, где еда превращается в искусство, а каждый приём пищи — в перформанс. Здесь стираются границы между посудой и едой: блюда подают на съедобных подушках, соусы рисуют прямо на столе, а ароматы доставляются с помощью специальных диффузоров.